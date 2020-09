Avec quatre mentions très bien et un résultat 100% réussite en S1, le lycée Moderne de Rufisque s'en est bien sorti lors de l'examen général du baccalauréat qui s'est tenu dans un contexte assez particulier de Covid-19.



Selon Mme Seynabou Sène Kandé, le censeur de cet établissement scolaire, « c'est une année très difficile et particulièrement longue pour le corps enseignant et les élèves. Mais Dieu merci, on a réussi à nous en nous sortir avec ces résultats. On n'a pas encore fini de réunir les résultats globaux dans toutes les séries, mais les résultats des séries S sont réconfortants ».



En S1 qui comptait 8 candidats, deux mentions très bien ont été enregistrées avec un taux de 100% de réussite, deux mentions très bien aussi en S2. « C’est un résultat obtenu grâce à la ténacité et la motivation des élèves. Le lycée Moderne est un lycée d'excellence qui ne comptait que des classes de série scientifique. C'est maintenant qu'on a des séries Littéraires.



L’accompagnement a aussi été au rendez-vous. Les élèves sont restés deux mois sans faire cours. Mais on a fait de notre mieux pour combler ces horaires perdus. Nous avons créé des groupes WhatsApp pour renforcer les cours à domicile. C'était trop difficile, car il fallait être résilient. J'appelai personnellement les parents d'élèves et l'administration de l'école a eu même à acheter des téléphones portables et des cartes de crédit pour permettre aux élèves qui étaient en difficulté de suivre normalement les modules. Alors ces résultants sont réconfortants pour nous enseignants. Tous ces efforts ne sont donc pas perdus », a-t-elle fait savoir lors d'une interview accordée à Dakaractu.