Riposte Covid-19 : Zappés par les autorités, les mécaniciens automobiles sonnent l'alerte et avertissent...

Zappés dans le plan de riposte Covid-19, les artisans automobiles membres de la fédération MBollo Moy Dollé sont montés au créneau cet après-midi du Lundi 13 Juillet pour dénoncer le manque de considération dont ils font l'objet dans la gestion des affaires publiques.



" Les autorités sont en train de traiter les affaires publiques, mais jamais ils n'ont pris en compte les mécaniciens que nous sommes", laisse entendre Fallou Thiaré, le porte-parole de la fédération. "Nous sommes tout le temps victimes de déguerpissement et de magouilles politiques à n’en plus finir".



Lors de leur conférence, ces mécaniciens automobilistes établis au niveau de Yoff ont également déploré, ce qu'ils considèrent comme "des magouilles orchestrées par les dirigeants de la chambre des métiers de Dakar pour les écarter dans le cadre du projet PEJA financé par la Banque mondiale à hauteur de 30 milliards", visant à former les artisans pour une meilleure qualification dans leurs domaines d'activités.



Ces artisans se disent déterminés à faire face à toute tentative de déguerpissement et mettent en garde le ministre de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. Ils alertent également le chef de l'État Macky Sall...