Revue sectorielle du ministère de l’économie numérique : Entre partages de résultats, amélioration et perspectives.

Ce matin, le ministère de l’économie numérique et des télécommunications a partagé les résultats relatifs aux domaines de compétence de son ministère pour entre autres, dégager les perspectives pour 2019. Un atelier de validation nationale de la revue annuelle conjointe 2019 qui a réuni ce jour les membres du gouvernement et partenaires techniques et financiers à un exercice qui va permettre d'échanger sur les donnés sectorielles du département pour l'année 2018 dont les résultats seront versés au rapport de synthèse de la revue. L’objectif général de la revue sectorielle étant de contribuer à travers la consolidation des contributions des services du ministère au rapport de synthèse de la revue annuelle conjointe…