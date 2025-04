Révolution numérique en Afrique : Fact Dakar appelle à structurer les industries créatives pour sauver la jeunesse

Dirigée par Marième Selly Kane Diop, la troisième édition de Fact Dakar s'est affirmée comme un espace crucial pour envisager l'avenir des industries créatives en Afrique. Sa mission : convertir les smartphones, ubiquistes entre les mains des jeunes africains, en réels instruments de travail. D'après Marième Selly Kane Diop, l'Afrique est pleine de talents, d'histoires à partager, de sports à mettre en avant et de contenus enrichissants qui pourraient séduire le monde entier. Il est nécessaire d'organiser les intervenants de ce secteur et de fournir aux jeunes les ressources légales, financières et techniques pour valoriser leur expertise via le numérique.







Marième Selly Kane Diop souligne l'importance d'un écosystème professionnel robuste, où chaque intervenant – du créateur au technicien – occupe une position clairement établie dans une chaîne de valeur déterminée. Elle préconise l'établissement de structures juridiques, de fonds de garantie, mais surtout de codes et d'organisations professionnelles aptes à superviser et harmoniser le domaine. Pour elle, les influenceurs africains ne sont pas seulement de simples amuseurs, mais de réels entrepreneurs culturels capables de créer de la valeur et d'atteindre des millions d'individus à travers le globe.







Marième Selly Kane Diop, influencée par l'approche québécoise qu'elle considère efficace et flexible, aspire à ce que le Sénégal et d'autres nations telles que le Mali et la Côte d'Ivoire élaborent leurs propres modèles enracinés dans le contexte local. Le but est évident : construire une industrie créative panafricaine, francophone et profitable. Un secteur qui non seulement génère des profits, mais propose aussi une solution viable à l'exil illégal pour une jeunesse aspirant à un futur.