Réunion du Conseil national de sécurité au palais : Macky Sall dans une colère noire après le massacre de Niaguis

Au moment où ces lignes sont écrites, se tient un conseil national de sécurité au palais, à l’instigation du chef suprême des forces armées. Macky Sall a convoqué les différents chefs d’Etat-Major et tous les ministres et autres autorités impliqués dans la défense nationale pour définir la riposte appropriée. Notre source renseigne que le président est dans une colère noire suite au massacre de Niaguis où 13 Sénégalais ont perdu la vie, en plus de blessés graves. Le président Sall a même échangé, ce samedi, avec les autorités de Bissau. Ces dernières ont donné leur feu vert pour soutenir toute initiative du Sénégal dans cette affaire. Ainsi, il faut s’attendre à une vive réaction de l’Etat dans les heures, voire les jours qui suivent.