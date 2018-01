Réunion de Benno Bokk Yaakaar : Macky conforte Mimi

Après avoir déclenché un cyclone médiatique qui a agité le lanterneau politique pendant plus de dix jours, Mimi Touré a dû retrouver le sourire lors de la réunion de Benno Bokk Yaakaar convoquée le 31 décembre par Macky Sall himself. En présence de plus de 80 responsables nationaux de la coalition présidentielle et de nombreux ministres dont une escouade triée au volet a été envoyée sur les plateaux-télé pour faire le service après-vente du discours du Chef de l’Etat , Macky Sall est revenu sur l’affaire des 200 millards en indiquant qu’en réalité le montant dépassait le chiffre indiqué car aux 152 millards retracés dans les lois de finance rectificatives, il faudrait ajouter les valeurs des sociétés AHS, ABS et les appartements de Éden Rock.



Il ne devrait pas en falloir plus pour que Mimi Touré se sente confortée et réconfortée après les tirs de missile de l’opposition qu’elle a affrontés comme un gladiateur seul dans l’arène avant qu’elle ne soit rejointe par ses camarades Mambaye Niang et Abou Abel Thiam qui ont même doublé le chiffre de 200 millards précédemment annoncé par Mimi Touré.