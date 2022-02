Résultats locales 2022 : La coalition And Liggey Sunu Gox revendique la 4e position et réaffirme son ancrage dans la mouvance présidentielle.

Sortie vainqueur dans plusieurs communes après le scrutin des locales du 23 janvier 2022, la coalition And Liggey Sunu Gox dirigée par le président du parti Ensemble Pour le Sénégal, Mamadou Salif Sow, a tiré un bilan positif de sa participation à ce rendez-vous électoral.



S'adjugeant 10 communes, Mamadou Salif Sow à l'occasion d'un point de presse tenu ce jeudi, s'est réjoui de ce résultat obtenu malgré leur participation qui s'est préparée en moins d'un mois.



Un résultat qui fait montre d'un engagement et d'une détermination de la coalition avec les moyens du bord qui n'ont pas été colossaux. Ce qui pousse le nouveau maire de la commune de Dialambere, Mamadou Salif Sow et ses camarades à revendiquer cette 4e place derrière BBY, Yewwi Askan Wi et la coalition Wallu Sénégal.



En outre, la coalition And Liggey Sunu Gox réaffirme son ancrage au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar et compte étaler ses projets de développement au niveau des communes acquises pour matérialiser la vision du chef de l’État, président de la coalition Benno Bokk Yakaar.