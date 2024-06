Ressources pétrolières et gazières : Le président de la République réitère sa ferme volonté pour une gestion transparente au bénéfice des populations

Dans son discours après la prière de la Tabaski ce lundi à la grande mosquée de Dakar, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a réitéré sa ferme volonté pour une gestion des ressources pétrolières et gazières, qui va profiter à toute la population du Sénégal. « Notre engagement à une gestion transparente des ressources pétrolières et gazières au bénéfice exclusif des populations du Sénégal, est sans équivoque. Nous veillerons à ce que les retombées puissent revenir aux sénégalais… », a rassuré BDF qui s’exprimait aux côtés des autorités locales, notamment le maire de Dakar plateau, Alioune Ndoye, le gouverneur de Dakar, Al Hassan Sall, le Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop et des membres du gouvernement.