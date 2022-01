République En Marche : Fatou Sagna Sow portée à la tête de la section sénégalaise du parti d’Emmanuel Macron

Fatou Sagna Sow a été portée à la tête de la section sénégalaise du parti d’Emmanuel Macron, la République En Marche. Selon un communiqué rendu public, cette franco-sénégalaise, marcheuse de la première heure, avait déjà occupé cette fonction en 2017.Formée au sein du parti sénégalais And-Jëf Pads, elle est, de 2000 à 2007, l’une des dirigeantes de la section Île de France de AJ. Elle rejoint par la suite le parti socialiste français et effectue un mandat de conseillère municipale dans les Yvelines à Mante la ville de 2008 à 2014.Elle avait œuvré avec l’équipe en place à la large victoire du Président Macron. Les français du Sénégal, indique la même source, avaient voté pour le candidat à hauteur de 30% au premier tour des présidentielles et 86 % au second tour. À quelques mois de l’élection présidentielle française d’avril 2022, cette sénégalaise née à Paris, aura à cœur d’une part, de redonner une dynamique à la section locale du parti, notamment en faisant venir du sang neuf. Et d’autre part, de mettre en place des pôles de réflexion sur les questions relatives au quotidien des français du Sénégal et pour poser les bases d’une réflexion avec les locaux, sur l’avenir de la relation entre le Sénégal et la France.Selon le communiqué toujours, Mme Sow a entre 2018 et 2020, travaillé sur des projets d’ONG sénégalaises et fut nommée, Conseillère Technique dans le cabinet de Mme Aminata Touré durant sa Présidence au CESE. C’est donc tout naturellement qu’elle prévoit d’échanger avec les experts locaux et les organisations de la société civile sénégalaise afin de dégager des axes de réflexion communs. Et plus globalement faire de LREM Sénégal, un laboratoire d’idées pertinentes et innovantes. À quelques semaines du Sommet Europe-Afrique de février prochain, où la France et le Sénégal auront respectivement la présidence du Conseil de l’Europe et celle de l’Union Africaine, LREM Sénégal pourrait être une belle plateforme de dialogue et d’échanges.