Reprise du conseil des ministres : Les populations expriment leurs attentes et espèrent une régulation du prix des denrées.

Entre hausse du prix des denrées alimentaires et maux de la société, les sénégalais ne savent plus où donner de la tête. Les jeunes ont extériorisé leur ras le bol sur les réseaux sociaux tout au long du week-end.



Les commerçants plus touchés par cette hausse ont exprimé leur mécontentement au micro de Dakaractu.

Suite à l’annonce de la reprise du conseil des ministres prévu ce mercredi 01er Septembre, nos interlocuteurs nous ont confié leurs attentes de ce conseil par rapport à cette situation qui a littéralement déstabilisé les populations...