Réponse de Babacar Justin Ndiaye à Abdou Karim Sall

Merci, Monsieur le Directeur général



Vous avez usé de votre droit (imprescriptible et "incensurable") de réponse. Une réponse qui charrie des indications et des précisions bien notées. Une réponse qui nuance mais n'infirme pas notre démonstration. Un chantier en phase de "finalisation" et non de réception. Durant cinq ans de septennat (2012-2017) vous avez fait montre de patience et de clémence sans bornes . Tout le contraire de l'accélération, de la frénésie et de l'impétuosité qui baignent l'affaire Khalifa Sall. Puisque vous citez son Excellence le Président Macky Sall, je vous signale - sans m'y appesantir - que nos deux maisons familiales se faisaient (presque) face, dans le quartier Thiarakholé de la ville de Foundiougne. Quant au journaliste, diplomate et maire Aliou Sall, nous avons partagé intensément la même salle de rédaction. Eux, ne me découvrent pas; nous nous connaissons et nous nous respectons fort bien.



Babacar Justin Ndiaye