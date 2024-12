Rentrée solennelle des Cours et Tribunaux : BDF va présider la cérémonie, le 16 janvier prochain

La cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux est prévue le 16 janvier prochain, a indiqué l'APS. L'événement dont le thème cette année est : "Droit de grève et préservation de l’ordre public", sera présidé par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye. "La cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux, pour l’année judiciaire 2025, est prévue le jeudi 16 janvier 2025 (…) à la Cour suprême, sous la présidence effective de Monsieur le président de la République, président du Conseil supérieur de la Magistrature", renseigne le communiqué.