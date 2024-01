Rentrée Cours et tribunaux: le bâtonnier Me Mamadou Seck expose les préoccupations liées aux arriérés de 1,800 milliard FCFA de dotation.

Le bâtonnier de l’ordre des avocats, Me Mamadou Seck a exposé les préoccupations de la corporation judiciaire lors de la cérémonie solennelle marquant le démarrage de l’année judiciaire 2023-2024. Face au Chef de l’Etat, Macky Sall, l’avocat a témoigné des lenteurs sur la dotation à l’assistance judiciaire qui n’a pas été versée ces trois dernières années et qui équivaut à 1,800 milliard FCFA.







« M. le président de la République, nous disposons d’une dotation annuelle à l’assistance judiciaire que vous avez bien voulu porter à la sommes de 600 millions FCFA en 2020 mais les règlements ne sont pas réguliers. Nous n’avons pas encore reçu les dotations relatives aux années 2021, 2022 et 2023», a indiqué le bâtonnier de l’ordre des avocats qui a relaté d’autres contraintes à l’exercice adéquat de la fonction d’avocat.



« Nous sommes confrontés aussi aux exigences des nouvelles règles communautaires qui nous imposent la mise en place d’une école d’avocats pour la préparation de l’examen du Capa, la formation initiale et la formation continue. Nous avons relevé et salué tous les efforts que vous avez consenti pour mettre à notre disposition un terrain d’un hectare à Diamniadio et une aide financière de 500 millions FCFA pour qu’elle représente le quart du budget du financement de construction. C’est un véritable challenge pour notre barreau de trouver les moyens financiers complémentaires alors que notre préoccupation est à la fois de mettre à la disposition des justiciables, des avocats en mesure de les défendre et surtout de contribuer autant que possible à l’emploi des jeunes», a soutenu Me Mamadou Seck.



Sur un autre registre, le bâtonnier s’est également appesanti sur les difficultés traversées par l’institution judiciaire durant l’année écoulée. Il souligne une année judiciaire très difficile pour l’institution judiciaire.



« L’année 2023 a été une année au cours de laquelle il a fallu à l’institution judiciaire pour tenir debout énormément de résistance à la critique, à l’outrance des attaques quotidiennes, aux allégations relatives à son prétendu laxisme en somme à sa remise en cause de la légitimité de son action. Par moment, les coups étaient portés par certains parmi ceux-là même qui sont chargés de participer à la faire respecter. Qu’il en déplaise aux fâcheux et en attendant des jours meilleurs, l’institution judiciaire a tenu et n’a été ni un dégât collatéral ni une variable d’ajustement de la vie politique tumultueuse et du contexte social compliqué de notre pays car les vrais acteurs de la justice restent et resteront toujours convaincus que la justice ne peut jamais être une souffrance », a fait savoir Me Mamadou Seck. Selon lui, la justice a fait face à des critiques, des attaques quotidiennes, des remises en cause de sa légitimité de son action durant l’année 2023.



« L’institution de la justice a tenue », a-t-il dit en invitant tous les acteurs à prendre de la hauteur face aux attaques contre leur outils de travail.