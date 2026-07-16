Rencontre Diomaye et Macky Sall : l’APR salue « la hauteur républicaine » du chef de l’État.

Le président Bassirou Diomaye Faye et son prédécesseur Macky Sall se retrouveront à Dakar dans un contexte marqué par la candidature de l’ancien chef de l’État au poste de Secrétaire général des Nations unies. Pour les responsables de l’APR, cette rencontre revêt une dimension particulière et témoigne de la grandeur de la République sénégalaise.



Selon Khafore Touré et ses collègues, le geste du président Diomaye Faye dépasse les considérations politiques et traduit une volonté de placer l’intérêt supérieur du Sénégal au dessus des clivages partisans.



« La candidature de Macky Sall engage le prestige du Sénégal, le rayonnement de notre diplomatie et la place de l’Afrique dans la gouvernance mondiale », a t’il soutenu.



Pour les leaders le soutien du Sénégal à cette candidature doit être perçu comme une démarche nationale et non partisane. Il a ainsi appelé les citoyens à faire de cette visite un moment de rassemblement, tout en dénonçant les critiques qu’il juge « stériles » autour de cette rencontre entre l’actuel et l’ancien président.



Pour les responsables de l’APR, la séquence Diomaye Macky envoie également un message fort sur la maturité démocratique du Sénégal. « Lorsque le Sénégal s’élève, c’est chaque Sénégalais qui grandit », a t’il déclaré, invitant les acteurs politiques à privilégier l’image et les intérêts du pays sur la scène internationale.