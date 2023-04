Rencontre de Ousmane Sonko avec le N°2 de la cellule Afrique de l'Elysée : la coalition G.O.R demande M. Macron « d’arrêter de s’immiscer dans les affaires internes du Sénégal »

La coalition G.O.R (Grande Offensive Républicaine), qui s’est réunie ce 06 Avril 2023, félicite le président de la République et le peuple sénégalais pour la réussite de la fête nationale de l’indépendance et renouvelle son soutien aux forces de défense et de sécurité pour leur professionnalisme réaffirmé.



Dans une note lue à Dakaractu, la coalition déplore la polémique autour de l’invitation de l’opposition. « Nous rappelons aux acteurs politiques que la fête de l’indépendance est un moment solennel d’union autour de la République, de recueillement, d’analyse et d’introspection pour tout sénégalais sans distinction d’une quelconque appartenance. Elle nous rappelle notre devoir de garder impérieusement en mémoire nos compatriotes qui se sont sacrifiés pour arracher le Sénégal des liens de la colonisation », peut-on lire sur la même note.



La Coalition G.O.R note également « avec satisfaction la manière dont la Justice a géré le dossier opposant deux sénégalais pour diffamation. Tous les citoyens du pays doivent avoir le même traitement quels que soient leur statut et leurs possibilités. Nul n’est au-dessus de la Loi. La coalition G.O.R invite l’État à tenir droit les balances de la justice afin qu’elle puisse poursuivre son agenda dans la sérénité et l’objectivité requises. » estime-t-elle.



En outre, la coalition condamne « les actes de saccage et de vandalisme constatés suite à des appels répétés d’un responsable politique dont la seule préoccupation est de se soustraire à la Justice par la rue. » En outre, la coalition G.O.R condamne fermement « les propos irresponsables et irrévérencieux de maître Branco et félicite l’État du Sénégal d’avoir pris des dispositions pour l’exclure manu-militari du territoire national. Dans ce même sillage, nous dénonçons avec force cette initiative malheureuse et gravissime portée par M. Macron en décidant d’envoyer un émissaire à un opposant sénégalais. Au nom de quoi et en vertu de quelle légitimé cet acte irrespectueux a été posé contre la souveraineté de l’État du Sénégal ?

Nous demandons à M. Macron d’arrêter de s’immiscer dans les affaires internes du Sénégal et de s’occuper de son pays qui est fortement perturbé par des crises sociales avec des manifestations générales devenues une activité quotidienne de ses concitoyennes et concitoyens. La coalition G.O.R demande à ce que l’ambassadeur de la France au Sénégal soit convoqué pour explication », lit-on dans la note finale. Pour finir, en cette période cruciale de révision des listes électorales, la coalition G.O.R (Grande Offensive Républicaine) lance un appel aux primo-votants afin qu’ils aillent massivement s’inscrire. En effet, selon les camarades de Mohamed Moustapha Diagne, « 2024 est un tournant décisif pour le Sénégal et son devenir ; c’est pourquoi la coalition G.O.R plaide pour une prise de conscience individuelle et collective afin que le vote de 2024 se fasse de façon utile et responsable », estiment-ils.

Dans la foulée, la coalition G.O.R annonce le démarrage de sa tournée nationale à partir du 29 avril 2023 à Touba et Mbacké...