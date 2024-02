Rencontre avec Bassirou Dimaye Faye : « Une demande de rencontre sera déposée aujourd’hui au greffe », La Cheffe observatrice Malin Björk

La Cheffe, observatrice de la Mission d’Observation de l’Union européenne Malin Björk a confirmé ce vendredi 02 février 2024 sa volonté de rencontrer l’ensemble des candidats notamment Bassirou Diomaye Faye. Ainsi, elle a fait savoir que toutes les démarches administratives ont été faites. Et une demande de rencontre va être déposée au niveau du greffe aujourd’hui. « Notre mission est d’entendre tous les 20 candidats. Bien qu’il est important que tous les candidats puissent faire campagne en égalité », dit-elle.



Cependant, Malin Björk estime que c’est aux autorités sénégalaises d’étudier comment et dans quelle mesure un candidat en détention puisse faire campagne selon la loi sénégalaise.





Ces propos ont été tenus lors du déploiement de ses 32 observateurs de longue durée de la Mission d’Observation Électorale de l’Union européenne de ce vendredi 02 février. Ces observateurs ont quitté Dakar pour se rendre dans toutes les régions du pays. À cette occasion, la Cheffe observatrice a rappelé la mission des observateurs qui vont apporter des informations dans toute l’étendue du pays. « Et, donc c’est une partie extrêmement importante dans la méthodologie de la mission d’observation électorale de l’Union européenne. les observateurs seront en binôme dans toutes les 14 régions », souligne-t-elle.



Selon elle, ils suivront tout le processus, de la période préélectorale à la post-électorale, en passant par le jour du scrutin et la compilation des résultats.