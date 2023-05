Remous dans YAW: les vérités de Aba Mbaye sur la passe d’armes entre Ousmane Sonko et Barthélémy Dias.

La coalition Yewwi Askan Wi attire les attentions depuis quelques jours après les positions contraires sur l’appel au dialogue du Chef de l’Etat, Macky Sall. Une passe d’armes entre Barthélémy Dias et Oumane Sonko a eu lieu. Membre de ladite coalition, le député Ababacar Mbaye à livré son regard sur la question et parle d’un débat logique basée sur une transition générationnelle.



« Le Sénégal est à la croisée d’importants changements. C’est une transition générationnelle qui est en train de se passer. Il y a des caciques qu’on a connus depuis l’indépendance qui sont partis, aujourd’hui, c’est une nouvelle génération qui arrive donc elle doit savoir ses défis qui ne sont pas d’avoir de bonnes idées ou le bon projet mais d’abord avoir le bon comportement», a souligné le parlementaire qui prenait part, ce 11 mai, à Dakar au panel de haut niveau sur les retombées de l’exploitation minière initiée par l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). Selon Ababacar Mbaye entre les deux personnalités politiques que sont Ousmane Sonko et Barthélémy Dias il n’y a aucun problème et que cela ne peut en aucun cas impacter sur l’unité de la coalition.



« Ce qui doit changer c’est le courage de nos idées, des crises, le courage de nous faire face, de nous dire des vérités, de nous taper dessus dès fois mais quand c’est l’intérêt supérieur de la nation qui est présent qu’on apprenne à se faire la main, c’est ça la sincérité, c’est ça la vertu et c’est ça qui avancera notre pays. », a-t-il confié.