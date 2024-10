Relations de Compagnonnage Sonko : Dethié fall évoque un engagement sincère lors 3 dernières années de combat

Lors d'une conférence de presse tenue le 23 octobre 2024, Dethié Fall, leader du Parti Républicain pour le Progrès (PRP), a abordé les relations d'amitié et de sincérité qu'il entretient avec Ousmane Sonko, président du parti Pastef. Cet échange a fait suite à une rencontre entre les deux hommes politiques, qui partagent un même engagement au sein de la coalition Yewwi Askan Wi.







Dethié Fall a rappelé que leur relation repose sur une solidarité politique qui s'est construite au fil du temps. Il a notamment souligné les trois dernières années de combat commun entre sa formation politique et le Pastef, unis autour des mêmes valeurs et objectifs pour l'avenir du pays. La coopération entre le PRP et Pastef, dans le cadre de Yewwi Askan Wi.







Cette conférence a permis de mettre en lumière la persistance de leur engagement partagé, malgré les obstacles politiques rencontrés, évoquant même les 6 mois sans contacte avec les leaders de Pastef. Leur alliance, ancrée dans la sincérité et l'amitié, témoigne de leur volonté de continuer à œuvrer ensemble pour un changement politique profond au Sénégal.