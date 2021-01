Relance de l'élevage : Le MEPA et la DER en conclave avec les acteurs pour booster le secteur.

Les acteurs de l’Élevage et les structures financières sont en conclave pour deux jours afin de discuter sur l’orientation du financement dans les chaînes de valeur ciblées par la DER/FJ dans ce secteur.



Selon Aly Saleh Diop, le Ministre de l’Élevage et de la Production Animale, « la tenue de cet atelier intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la Covid-19, qui a mis à rude épreuve les économies des pays les plus développés et qui a montré la nécessité de booster nos productions nationales pour une meilleure prise en charge des besoins alimentaires de nos populations. »



Cette option mérite sérieusement d’être envisagée, notamment dans le secteur de l’élevage, compte tenu des demandes sans cesse croissantes des populations en animaux et produits d’élevage selon le MEPA.



« En effet, le Bureau interafricain des Ressources animales indique, dans son document de Stratégie pour le Développement du Secteur de l’Élevage en Afrique, que selon les tendances, la demande en bétail et en productions animales, entre 2030 et 2050, sera deux à huit fois plus important en raison de divers facteurs à savoir : un important croît démographique, une urbanisation de plus en plus importante, une augmentation des revenus des populations et un changement de plus en plus prononcé des habitudes alimentaires » ...



Plusieurs constats ont été à l’origine de cette intervention ciblée sur les chaînes de valeur du secteur de l’élevage, selon le Délégué Général de la DER/FJ , Pape Amadou Sarr qui a pris part à l’ouverture de cet atelier qui va durer deux jours dans les locaux de la sphère ministérielles OTD de Diamniadio. En effet, le sous-secteur de l’élevage représente 28,8% du PIB du secteur primaire. Il contribue aussi à la sécurité alimentaire. D’où l’importance de cette activité qui va permettre de trouver un plan d’action pour chaque filière et les modalités de collaboration.