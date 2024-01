Rejet de sa dernière demande liberté provisoire : le prêcheur Assane Seck reste en prison, son dossier transmis au parquet

Du nouveau dans l'affaire Oustaz Assane Seck! En effet, le juge a déclaré irréversible la dernière demande de mise en liberté provisoire, cinquième du genre avant la clôture du dossier.





Selon les informations du journal Libération, le juge a pris une ordonnance de règlement et son dossier a été transmis au parquet pour son réquisitoire définitif.





Pour rappel, le 21 novembre dernier, Oustaz Assane Seck était interrogé dans le fond par le juge du deuxième cabinet.

Il avait été écroué en mai dernier pour atteinte à la sûreté de l’État, appel à l'insurrection, actes et manœuvres à troubler l'ordre public. Il avait été arrêté auparavant par la Sûreté urbaine (Su) à Sébikhotane. Oustaz Assane Seck avait été interpellé à la suite d'une émission télévisée dans laquelle il affirmait : « Soit Ousmane Sonko est candidat et il gagnera l'élection; soit il n'est pas candidat et le pays brûle! »