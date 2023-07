Rehabilitation de l’École Normale William Ponty : « Une réunion technique et inclusive sera tenue au début du mois d’Aout pour échanger sur le projet. » (Aliou Sow/MCPHS )

Le rêve des anciens de l’école William Ponty de Sebikhotane est sur le point d’être réalisé par l’Etat du Sénégal à travers son Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique du Sénégal, Dr. Aliou Sow. Ce site de Sébi Ponty sera restauré en complexe éducatif d’excellence, un cadre physique de retrouvailles des pontins et de tous les normaliens en général. Lors d’une visite qu’il a effectuée sur le site cet après midi , le ministre a parlé de la réhabilitation des vestiges de William Ponty. Une réunion technique et inclusive sera tenue au début du mois d’Août pour échanger sur le projet. Selon lui « Le Président veut lancer les travaux avant la fin de son mandat » a laissé entendre Aliou Sow. Venu, accompagné par le sous préfet de Diamniadio, le maire de ladite commune, Mamadou Moulaye Gueye a salué cette initiative du Ministère de la Culture et du Patrimoine Historique du Sénégal. « C’est une initiative du chef de l’Etat Macky à saluer fortement. Ce lieu est un vestige à honorer Aujourd’hui c’est un jour très important pour notre communauté. Il faut signaler que cette école a joué un rôle très important et jusqu’à maintenant nous recevons les enfants d’anciens instituteurs qui étaient ici dans ce site de Sebi- Ponty. Alors il faut en prendre soin . Et heureusement que c’est sous mon magistère que ce vieux rêve va se réaliser . Je vous remercie pour cet acte qui sauve ce patrimoine qui fait notre fierté », a - t- il ajouté.

L’École normale William-Ponty est l'école normale fédérale de l’Afrique-Occidentale française (AOF) qui a formé avant l’ère des indépendances, la plupart des instituteurs, médecins et cadres d’Afrique de l'Ouest, dont de nombreux ministres et chefs d’État ou de gouvernement, tels que Félix Houphouët-Boigny, Modibo Keïta, Hubert Maga, Mathias Sorgho, Hamani Diouri, Mamadou Dia ou Abdoulaye Wade. Plus de 2 000 élèves, surnommés « Pontins », en sont issus. Le site William Ponty est classé patrimoine historique classé par l'UNESCO depuis 2007.