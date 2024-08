Réformes majeures pour moderniser la Presse : Quatre points présentés par le gouvernement

Minée par des problèmes liés à la précarité des reporters, du fisc et autres, le ministre de la Communication est conscient de cette situation que la presse au Sénégal traverse . Face à la presse pour faire l'économie de la situation, Alioune Sall a présenté quatre réformes majeures pour moderniser le secteur des médias au Sénégal.



Il s'agit des réformes suivantes : " réformer le fond d'appui et de développement de la presse. Les 1 milliards 900 c'est peu ; évolution du régulateur vers une autorité de régulation des médias ; évolution redevances opérateurs, distributeurs et éditeurs TDS paie 1 milliard 900 pour des frais satellitaires et enfin la création d'un fond de développement de la diffusion et de la production audiovisuelle " propose le ministre