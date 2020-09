Réformes des chambres de commerce consulaires : Le président de la CCIAD, Abdoulaye Sow, lance les travaux.

Dans le cadre du projet de décret portant statuts de la chambre de commerce, d'industrie et de des services (CCI-SN) des chambres régionales de commerce, il a été lancé ce mardi, 22 septembre, les travaux portant sur les réformes des chambres consulaires. Une cérémonie présidée par le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (Cciad), Abdoulaye Sow.



Au total, le projet de décret devrait comporter six chapitres dont les dispositions diverses, les missions et attributions de la chambre de commerce, d'industrie et des services, organisation et fonctionnement de la CCI-SN, l’organisation des élections, les ressources et dépenses et les dispositions finales.



Après avoir lancé les travaux, Mr Sow de rappeler que ceci s’inscrit dans la dynamique d'encadrement et de promotion des opérateurs économiques nationaux. D’où la création d’une chambre nationale de commerce ainsi que de chambres consulaires régionales placées sous la tutelle du ministère du commerce, conformément à la loi n. 2017-16 du 6 février 2017.