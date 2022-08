Redéploiement des malades de l'hôpital Le Dantec : le ministre en visite dans les hôpitaux d'accueil…

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, le Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a procédé ce jeudi à une visite des structures d’accueil des différents services de l’hôpital Aristide le Dantec qui sera désormais fermé.



En compagnie d’une délégation, elle a été accueillie, d'abord, à l’hôpital Dalal Jamm qui constitue la première étape de la visite.



Dans cette structure, des patients de l'hôpital Le Dantec sont déjà installés. D'ailleurs, quelques accompagnants de malades, interpellés sur les conditions et les soins, ont pu apprécier positivement, même si la fatigue se lisait sur leurs visages.



La Dame K. Seck, au chevet de sa fille malade en est une : « Être parent de malade, ce n’est pas du tout facile. On est là depuis lundi mais je sens que ma fille se porte mieux. Elle ne mangeait pas depuis quatre jours mais à notre arrivée, on l’a bien prise en charge. Franchement, je suis soulagée », a-t-elle sorti.

De même, du côté des médecins spécialistes, ils sont loin de toute anxiété.



Selon le Docteur Baldé, radiothérapeute au niveau de l'hôpital Dalal jam, bien qu'ils ne recevront plus de patients donc encore plus de travail, mais vu les moyens matériels déployés par le ministère et le renfort côté ressources humaines de leurs collègues de Le Dantec, cela pourrait suffire largement pour que le travail se fasse convenablement.