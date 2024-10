Reddition des comptes : les journalistes chroniqueurs judiciaires outillés sur le Pool Judiciaire Financier (PJF)

Le Forum civil en collaboration avec l’Association nationale des chroniqueurs judiciaires a tenu un atelier de renforcement de capacités, ce vendredi 04 octobre 2024, des journalistes sur le Pool Judiciaire Financier (PJF). Une initiative qui va permettre aux hommes des médias de maîtriser le contenu de la loi, la composition, le fonctionnement, les compétences et les dossiers de la CREI et qui reviennent de droit à cette nouvelle architecture juridique qui remplace la cour de répression de l’enrichissement illicite.





Présidant l’atelier, le Coordonnateur du Forum Civil se dit satisfait de la participation des journalistes, mais apprécie également les échanges fructueux qui ont été lancés sur le Pool Judiciaire Financier ainsi que des éléments qu’il faudrait réajuster au niveau de cette juridiction. Selon Birahim Seck, ses questions relatives à l’engorgement de la Cour ont été soulevées du fait de la multitude des infractions dans sa compétence. Il suggère de mettre à l’épreuve le Pool Judiciaire, car une enquête de patrimoine et d’infraction économique et financière n’est pas une enquête de tous les jours. C’est une enquête demande beaucoup de temps, d’investigation, de procédé et surtout de lucidité », lance-t-il.





Concernant la vulgarisation, M. Seck demande aux journalistes de se conformer aux règles d’éthique et de déontologie qui encadre les journalistes afin de donner la bonne information du Pool Judiciaire Financier (PJF).



Pour ce faire, le Forum Civil compte continuer à accompagner les journalistes chroniqueurs judiciaires dans d’autres formations, mais également pour la production d’articles dans le domaine judiciaire.





Pour sa part, le Président de l’Association nationale des Chroniqueurs judiciaires, Aliou Diouf estime que le rôle du journaliste est fondamental dans la transparence et dans la responsabilité publiques. « Nous avons la responsabilité d'informer nos concitoyens, de les éclairer sur des questions complexes et de les aider à naviguer dans les dédales de l'actualité judiciaire et financière. Aujourd'hui, nous avons l’occasion de connaître le fonctionnement et les enjeux du Pool judiciaire financier », a-t-il déclaré.





Pour rappel, le Pool Judiciaire Financier a été installé le 17 septembre dernier par le ministre de la Justice Ousmane Diagne. Ils sont au nombre de 27 magistrats spécialisés dans la lutte contre la corruption et les crimes économiques ont été officiellement installés au sein du pool judiciaire financier. Cette nouvelle juridiction sera chargée d’examiner les plaintes pour corruption, détournement de deniers publics, blanchiment d'argent et financement du terrorisme.



Aïda Ndiaye FALL