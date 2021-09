Recrutement de 5.000 enseignants : « 3.550 enseignants pour le préscolaire, l’élémentaire et les Daara et 1.450 pour le moyen secondaire effectivement recrutés » (Mohamed M. Diagne, DFC/MEN)

Dans le cadre de l’amélioration du système éducatif et de la lutte contre le chômage, le président de la République Macky Sall avait annoncé le recrutement de 65.000 jeunes, dont 5.000 enseignants lors de son message à la nation du 3 avril 2021.



« Conformément à cette volonté du chef de l’Etat, le ministre de l’Éducation nationale, M. Mamadou Talla a partagé le plan de recrutement avec l’ensemble des partenaires du système éducatif. Des critères très objectifs ont été définis et acceptés par tous les acteurs. Au terme du processus, 3.550 enseignants pour le préscolaire, l’élémentaire et les Daara, ont été recrutés et 1.450 pour le moyen secondaire. Parmi eux 1.820 sont titulaires de diplômes professionnels », a dit Mohamed Moustapha Diagne directeur de la Formation et de la Communication, porte-parole du MEN.



Par ailleurs, comme souhaité par le président de la République, « 27 handicapés physiques, ainsi que 05 jeunes non-voyants ont été recrutés. Il faut aussi rappeler que les sortants du Cneps et les sortants de la formation payante de la Fastef de 2013 qui ont mené beaucoup de combat sont tous aujourd'hui recrutés », a conclu M. Diagne...