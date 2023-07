Recours des députés de Yewwi : L’assemblée écourte sa session extraordinaire

Une semaine après le vote des lois sur le parrainage et le code de procédure pénale qui entérine la disparition de la cour de répression de l’enrichissement illicite au profit du parquet judiciaire financier, les députés vont devoir écouter la session extraordinaire. Birahim Souleye Diop et ses camarades sont passés par là en opposant leur véto sur les réformes adoptées devant le ministre de la justice Ismaïla Madior Fall.



Ce recours introduit auprès du conseil constitutionnel et inspiré des amendements interrogés par des collègues députés pour annulation des le projet de loi n°10/2023 portant révision de la Constitution et d’amendement du projet de révision de l’article 29 de la Constitution, va changer la dynamique parlementaire prévu par la conférence des présidents. Ces derniers ne se sont pas finalement réuni ce jeudi.



Tous les députés vont alors se retrouver en plénière le 31 juillet pour clôturer la session qui avait été ouverte le 17 dernier avant de rouvrir de nouveau pour poursuivre la procédure sur les projets de loi annoncés.