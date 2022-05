Recours au Conseil Constitutionnel : Benno, Yewwi, Wallu et Guem Sa Bopp dans les locaux de la plus haute instance judiciaire.

Après la publication officielle des listes des partis et mouvements politiques en lice pour les élections législatives de juillet 2022 par le ministre chargé des élections, place aux recours de certaines entités politiques au niveau du Conseil Constitutionnel.



Les mandataires des coalitions Wallu Sénégal, Yewwi Askan Wi, Benno Bokk Yakaar et Guem Sa Bopp sont présentement dans les locaux de l’institution judiciaire pour l’étude de leur requête.



Hier, les deux grandes coalitions Benno Bokk Yakaar et Yewwi Askan Wi ont vu certaines de leurs listes rejetées par le ministre de l’intérieur. Il s’agit de la liste proportionnelle de Yewwi Askan Wi et celle des suppléants de Benno. Deux listes qui souffriraient du non respect de la parité.