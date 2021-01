Réclamation de la restitution du passif de la SDE : Le PCA de Sen Eau apporte ses précisions.

Apportant des éclairages sur le passif de la SDE, le PCA de SEN'EAU, Pape Gorgui Ndong a fait savoir que la SEN'EAU est une entreprise à 55% sénégalaise et à 45% détenue par SUEZ. Pape Gorgui Ndong rappelait la répartition du capital de la société de gestion hydraulique. Selon lui, l'État du Sénégal a rétrocédé un capital de 20% au privé sénégalais et les 5% que détenaient les travailleurs ont été augmentés à 11%. Pour rappel les travailleurs de la SDE réclament la restitution de plus de 3 milliards Fcfa que leur doit la SDE. Pour le secrétaire général du SUTES, El Hadji Baba Ngom, la somme est injustement confisquée par la direction de la SDE

Pape Gorgui Ndong faisait face à la presse ce 17 janvier à l'issue de la visite de l'Ambassadeur de la Corée du Nord dans sa commune de Pikine Ouest. Plusieurs convention dans le cadre de l’emploi, de la santé ont été signées. Il a été aussi fait une revue de l’ensemble des projets à réaliser.