Recensement des lieux de commerce : Les QR code, le nouveau dispositif de traçage mis en oeuvre pour réglementer ce secteur

Après plusieurs études menées par les acteurs du ministère du commerce au Sénégal, le constat tiré est général : le commerce évolue à une vitesse de croisière. Selon Amadou Touba Niane, le chef du service régional du commerce de Dakar,

« Dakar aujourd’hui compte plus de 70 marchés, des boutiques de quartier, des grossistes et des importateurs. Le recensement a fait état de plus de 35 000 boutiques disponibles un peu partout au Sénégal, mais nous pensons que les commerces font beaucoup plus que ça », assure-t-il

Pour lui et ses camarades, le secteur commercial du Sénégal doit être réglementé, et pour cela, il s'agit d'abord d'étudier les termes statistiques, chose qui ne peut se faire qu'avec beaucoup plus de données, beaucoup plus d'outils performants et capables d'intervenir dans la gestion de l’information commerciale.

C’est la raison pour laquelle ces derniers se sont aujourd'hui lancés aux recensements effectifs avec l’accompagnement des volontaires de la consommation sous les auspices de la direction du commerce intérieur. Plusieurs boutiques du marché Tilène ont été approchées par l’équipe de recensement.

« Nous allons recenser les commerces sous toutes leurs formes, commerces alimentaires ou non-alimentaires de même ou de différentes enseignes, mais aussi à tous les stades », dixit Amadou Touba Niane.

Mais pour cette fois, une particularité innovante est à saluer face à cette opération, il s'agit des QR codes qui seront apposés et permettront désormais le jumelage entre la géolocalisation et les données statistiques, le QR code permettra aussi à l’État de faire le traçage du commerçant, mais peut aussi permettre aux consommateurs, aux clients de pouvoir se situer dans l’espace et dans le temps par rapport aux commerçants avec qui ils interagissent...