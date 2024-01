Recalé au parrainage, Bara Dolly conteste la fiabilité du fichier et prévient l’opposition: « Avec ce fichier, Macky et son candidat vont remporter l’élection »

Le président du mouvement « Nekal Fi Askan Wi » a été recalé ce mardi après le travail effectué par la commission de contrôle des parrainages au Conseil constitutionnel. Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly n’a pas voulu laisser simplement son mandataire faire le constat amer.



En effet, quelques heures après l’information concernant le rejet de sa candidature qui fait état, selon la commission, de plus de 15.000 parrainages hors du fichier électoral, Cheikh Bara Dolly a haussé le ton pour dénoncer ce qu’il considère comme une décision inopportune. « Ils ont dénombré 15675 signatures qui ne seraient pas sur le fichier.



Il y a des acteurs politiques qui dénonçaient le fichier électoral. Mais ils ont bien raison. Avec ce fichier, Macky Sall et son candidat vont passer… » a-t-il confié devant la presse en appelant les candidats de l’opposition à faire bloc et faire face à « cette forfaiture ».