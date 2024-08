Reboisement à Saré Mamady (Kolda) : Le khalife général de la famille chérifienne, Chérif Léheib Aïdara, donne le ton...

Pour donner l'exemple aux jeunes, le khalife général de la famille chérifienne de Saré Mamady, Chérif Léheib Aïdara a donné le ton pour le reboisement. Ainsi, lors de la journée nationale de l'arbre, il a planté un arbre pour marquer cette journée devant les jeunes et les talibés de la cité religieuse. En tant que leader d'opinion, il est important que le khalife montre aux populations la voie à suivre face aux changements climatiques. C'est par ces voies autorisées que l'État devra s'appuyer pour conscientiser les masses afin de lutter contre le réchauffement climatique. D'ailleurs, la région de Kolda fait face à une coupe de bois abusive depuis plusieurs années, favorisant la rareté des pluies et l'appauvrissement des sols. Et ce sont de pareilles initiatives qui vont participer à inverser la tendance.

Pour rappel, la cité religieuse de Saré Mamady est très agricole. En ce sens, le khalife général au premier plan est très dévoué à l'agriculture et à la préservation de l'environnement. C'est pourquoi, pendant l'hivernage, Chérif Léheib Aïdara ne ménage aucun effort pour labourer ses champs d'arachide, de maïs ou de riz. À ce titre, il soutient fortement que seul le retour vers l'agriculture est la solution contre les migrations irrégulières.

Avec des récoltes records annuellement, la cité mériterait un accompagnement consistant de l'État en intrants, en matériel agricole, en semences...