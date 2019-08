Rassemblement Aar Li nu Bokk : « Nous ne pouvons pas abandonner le combat sur la gestion des ressources naturelles » (Thierno Bocoum)

Présent cet après-midi au rassemblement de Aar li nu bokk à la place de la nation pour mener deux combats, à savoir la lumière sur la gouvernance des ressources naturelles et la libération du Guy Marius Sagna, le président du mouvement AGIR, Thierno Bocoum a souligné qu’ils ne vont pas abonner le combat de la gestion des ressources naturelles parce que c’est un combat de principe. Il peut avoir des pauses, mais pas d’abandon. Ce dernier a saisi l’occasion pour dénoncer l’arrestation de Guy Marius Sagna et de toutes les personnes qui ont été arrêtées pour la défense de cette cause.