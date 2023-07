Rapport RSE 2022 de la Sonatel : l'Entreprise vante son bilan de politique sociétale.

Le groupe Sonatel a présenté son rapport de Responsabilité Sociétale d'Entreprise (RSE) pour l'année 2022 ce vendredi 14 juillet 2023. Une occasion pour l'entreprise de passer en revue toutes ses réalisations opérées en terme d'engagement citoyen pour l'année 2022, en vue de les partager avec le public dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'employabilité, de l'environnement et de l'inclusion numérique. Les impacts économiques sont à 201 milliards chaque année.











Lors de son allocution, le Directeur général du groupe Sonatel, Sékou Dramé, a souligné que le bilan est important parce qu'il leur permet d'échanger avec les parties prenantes afin de mieux comprendre l'implication de la Sonatel dans le développement durable et de mieux évaluer les conséquences à moyen et long terme de nos activités sur le plan environnemental, social et sociétal. "Il est également l'occasion de mieux conscientiser les collaborateurs des parties prenantes du Groupe Sonatel sur les enjeux de développement durable auxquels Sonatel doit faire face au regard de leurs impacts sur ses activités", a souligné M. Dramé.