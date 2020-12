Rapport PASEC/CONFEMEN : L'USEQ alerte sur la baisse inquiétante du niveau des élèves en Afrique francophone.

Lors d'une conférence de presse tenue à la suite de la publication des résultats de l'étude du PASEC/CONFEMEN au niveau des pays francophones sur l'évaluation du niveau de compétence des élèves et des enseignants, l'Union des syndicats pour un enseignement de qualité a alerté les autorités sur la baisse drastique du niveau des élèves. "Aux classes de CP, 56% des élèves en langue et 29% en maths sont en dessous du seuil de maîtrise des compétences requises. Pour les classes de CM², 52% en langue et 62% en maths sont en dessous du seuil de maîtrise des compétences requises", rapporte Amadou Diaouné, le coordinateur de l'Union des syndicats pour l'éducation de qualité.



Pour le coordinateur de l'USEQ, cela interpelle tous les acteurs de l'éducation au premier rang le gouvernement.

"Cette problématique identifiée scientifiquement interpelle fortement certes tous les acteurs de l'éducation, mais au premier rang, la gouvernance de l'État. Pour l'USEQ, ces taux restent à améliorer substantiellement par un meilleur soutien et une motivation accrue en vue de l'amélioration sensible du niveau des élèves", a précisé le coordinateur Amadou Diaouné...