Radiation de Barthélémy Dias: " Ousmane Sonko veut profiter de son état de grâce pour tenter d’éliminer ses adversaires politiques. Nous ferons face. » ( Thierno Bocoum)

À travers une vidéo publiée sur le net, Thierno Bocoum est monté au créneau pour fustiger les récentes décisions de la part de l'État allant dans le sens de destituer Barthélémy Dias de ses postes électifs. D'après lui, il s'agit d'un diktat, d'autant plus que le Conseil constitutionnel lui-même avait validé sa participation aux législatives. Ce qui lui avait valu d'être élu député à l'Assemblée nationale. À le croire, si aujourd'hui une autorité administrative se lève pour dire le contraire, cela pose un sérieux problème. Selon Thierno Bocoum, Barthélémy Dias est un maire qui a été élu par le peuple( suffrage direct). Et donc, dit-il, personne ne peut lier son poste de maire à son poste de conseiller municipal. Et d'ajouter que le ministre de la Justice devrait aussi écrire une seconde lettre pour qu'Ousmane Sonko soit radié et laisser la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar juger les contestations relatives à l'application de la présente loi d'amnistie, dans les conditions prévues par l'article 735 du Code de procédure pénale. " C'est à Ousmane Sonko de saisir cette chambre. Ousmane Sonko veut profiter de son état de grâce pour tenter d’éliminer ses adversaires politiques. Nous ferons face », a-t-il déclaré.