Racine Talla, DG RTS sur l’opportunité des Fanzones : « Nous avons décidé de donner un mandat exclusif à Sd Consulting pour aussi, créer des espaces où le petit commerçant y voit son compte… »

Au-delà de l’aspect divertissement et retrouvailles entre amis, collègues etc, les fanzones sont aussi un moment fructueux pour les commerçants. On y voit de toutes sortes : vendeurs de café, de maillots, de banderoles, de glace. Bref, c’est un lieu où l’on écoule facilement ses produits. C’est d’ailleurs l’avis du directeur général de la Rts qui était présent ce mardi lors de la diffusion de la rencontre entre le Sénégal et la Guinée.



Racine Talla qui s’est félicité de cette pérennisation du partenariat avec Sd Consulting qui en est à sa 3e édition, a rappelé que la chaine de télévision nationale a préféré donner un mandat exclusif à Sd Consulting pour qu’il commercialise et exploite surtout ses droits en créant des espaces de convivialité, des espaces où les gens peuvent s’amuser, regarder les matches. Mais également, c’est un espace où les petits commerçants pourront venir faire leur petit business.



Les fanzones sont alors, pour le directeur de la Rts, des moments à passer autour du football qui est d’abord le jeu de communion, de l’adversité positive. « Le foot, c’est la fraternité », dira Racine Talla.