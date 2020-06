RUFISQUE / COVID-19 : L'Association Femme-Action appuie les groupements de femmes.

Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l'Association Femme Action a effectué une tournée dans la commune de Rufisque pour appuyer les groupements de femmes en denrées alimentaires, détergents et autres kits de protection. Après 5 tours d'horloge, ladite association a eu à rencontrer les femmes mareyeuses de Bata, les femmes concasseuses, mais aussi l'Association pour la solidarité Rufisquoise. Une association qui, selon la présidente de Femme-Action, Khadija Kane, est plus qu'inspirante. "L'objectif de la tournée était d'apporter des dons à des franges de la population, mais également discuter avec des groupements de femmes".



Mme Khadija Kane d'ajouter que "nous sommes très honorées de nouer ce partenariat avec l'Association pour la Solidarité Rufisquoise et ensemble avec Femme-Action nous avons l'intention de les aider à parfaire le plan d'action qu'elles sont en train de dérouler.



En outre, Mme Fatou Fall informe que le but de l'Association Femme-Action est d'apporter son soutien aux GIE et associations féminines. Elle souhaite également une pérennisation de ses actions. Selon elle, le bilan est très satisfaisant, elle ont réussi à apporter leur soutien à des groupements de femmes pour faire face à la propagation de la Covid-19.



En réaction, la présidente de l'Association pour la Solidarité Rufisquoise a magnifié ce geste de Femme-Action en ces moments difficiles et déclare qu'elles sont en phase avec l'Association Femme-Action tout en espérant un partenariat fructueux.