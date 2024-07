RTS : Les téléspectateurs sevrés du journal de 20h, à cause d'une panne de console de son...

Un fait inédit s'est produit hier, mardi 2 juillet à la Rts. Il s'agit de la non diffusion du journal télévisé de 20h. Si d'aucuns pensent que cette affaire est liée au mouvement d'humeur de certains agents de la structure, la maison mère parle d'une panne de la console de son du JT et de son serveur. « Nous vous présentons nos plus sincères excuses pour ne pas avoir pu diffuser le journal télévisé de 20h comme prévu. Un problème technique majeur a affecté notre console de son et notre serveur, rendant la diffusion impossible à l’heure prévue », souligne une note de la direction, qui s'excuse auprès de téléspectateurs.