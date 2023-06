RSE : La Fondation Senegindia au chevet des nécessiteux, étend son champ d’actions sociales

La Fondation Senegindia, pour rappel, avait déployé ses équipes durant les fêtes de pâques dans certaines zones. Avec les associations locales, La Fondation Senegindia. Plus de 30 familles ont été appuyées à hauteur de 72.000 francs cfa chacune.

Dans le département de Dagana, plus spécifiquement à Mbane, l’entreprise a soutenu plusieurs ménages. Durant le Ramadan, c’est plus de 1200 ménages qui ont été appuyés en denrées alimentaires d’un coût global de 42 millions de francs CFA. Dans cette commune, « Swami Agri » à travers la Fondation Senegindia, plusieurs hectares de pomme de terre sont cultivés et œuvrent dans l’amélioration des conditions de vie des populations qui se trouvent dans plusieurs contrées du pays.



La Fondation Senegindia poursuit ses œuvres sociales sur toute l’étendue du territoire national et s’implique également dans le développement de l’agriculture ainsi que l’immobilier, ses piliers essentiels par lesquels elle participe activement au développement socio-économique du Sénégal.

Elle s’est implantée au Sénégal depuis 2008, et s’active particulièrement dans les secteurs de l’agriculture et de la construction immobilière. Senegindia, numéro 1 de l’immobilier au Sénégal, œuvre activement dans le social dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise.