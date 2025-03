RSE : Askia Assurance offre un espace vert au Lycée Ousmane Sembène de Yoff

Dans le cadre de sa politique de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Askia Assurances a officiellement inauguré, ce jeudi 6 mars 2025, un espace vert au sein du Lycée Ousmane Sembène de Yoff. Cet aménagement, réalisé en collaboration avec les autorités scolaires et les élèves, vise à offrir un cadre de vie plus agréable et propice à l’apprentissage, tout en sensibilisant la communauté éducative aux enjeux écologiques.



L’initiative s’inscrit dans la démarche d’Askia Assurances en faveur de l’éducation, de la préservation de l’environnement et du bien-être communautaire. L’espace vert, composé de zones ombragées, de bancs et de plantes locales adaptées au climat, a été conçu pour répondre aux besoins des élèves et du personnel. L’inauguration s’est déroulée en présence des représentants de l’administration du lycée, des élèves et parents d’élèves, des membres de la communauté de Yoff et des collaborateurs d’Askia Assurances.



Bassirou Kane, Directeur Commercial et Marketing d’Askia Assurances, a rappelé l’engagement de l’entreprise en faveur de l’éducation et de l’autonomisation des femmes. « Nous accompagnons le Lycée Ousmane Sembène depuis l’année dernière dans le cadre de notre politique RSE. Comme l’a souligné notre Directeur Général, nous accordons une importance particulière à l’éducation, notamment à l’émergence des femmes. Cette inauguration, proche de la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, n’a pas été choisie au hasard », a-t-il déclaré.



Il a également insisté sur l’importance de l’éducation comme levier de développement. « Notre Directeur Général est un pur produit de l’éducation sénégalaise. Cela prouve que nous avons les moyens d’atteindre l’excellence. »



Le projet d’espace vert est né d’un constat simple : le lycée manquait d’un cadre de vie agréable. Ainsi, Askia Assurances, dans le cadre de sa politique RSE, a offert au Lycée Ousmane Sembène ce joyau. « Quand ils ont aménagé ici, c’était un peu le désert, on va dire. On s’est dit que ce serait intéressant de mettre les élèves et le personnel de l’école dans un environnement très sain et agréable, qui pourrait faire en sorte que les élèves se sentent à l’aise », a expliqué Bassirou Kane, tout en précisant que l’engagement d’Askia Assurances ne se limite pas à cette initiative.



Quant à Dr Assane Fall, Proviseur du Lycée Ousmane Sembène, il n’a pas caché sa satisfaction lors de l’inauguration. « Askia Assurances nous a accompagnés dans l’amélioration de notre environnement scolaire. Cet espace vert contribue à rendre notre école plus accueillante et agréable. Au nom de toute la communauté éducative, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers Askia Assurances et tous nos partenaires », a-t-il déclaré.



Selon le proviseur, l’impact de cet espace vert se fait déjà sentir. « C’est un environnement qui a été amélioré. Nous sommes là depuis 2022, et depuis que cet investissement a été fait, les acteurs que nous sommes, qui passons beaucoup de temps dans cette école – élèves, professeurs –, nous nous sentons de plus en plus bien ici », s’est réjoui le proviseur.



L’inauguration de cet espace vert au Lycée Ousmane Sembène de Yoff illustre l’engagement d’Askia Assurances en faveur de l’éducation et du développement durable. En créant un cadre de vie plus agréable et en sensibilisant aux enjeux environnementaux, l’entreprise réaffirme son rôle en tant qu’acteur responsable et solidaire.