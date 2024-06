RGPH-5 de l’ANSD : La région de Ziguinchor représente 3.39% de la population sénégalaise

Après les années 1976, 1988, 2002 et 2013, l’agence nationale vient de publier son cinquième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH-5) de 2023. La région de Ziguinchor compte au total 612 343 habitants soit 3.39% de la population nationale. La population homme est estimée à 316 326 et la population féminine à 296 018.







Le taux d’enregistrement des enfants à l’état civil est de 82.2% et le taux brut de scolarisation global est de 87.3%, le taux d’alphabétisation général est 66.9%. L’indice de pauvreté a dépassé la moyenne nationale. Elle est à 51.1 contre 37.8 au niveau national.