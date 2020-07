RETOUR A L’AGRICULTURE : Sur les traces d’Emile Badiane.

« Malgré qu’il soit haut cadre de l’administration, maire, député et Ministre, Emile Badiane passait ses vacances dans les champs de la verte Casamance », me disait mon papa. Pour lui, « Emile Badiane a marqué son époque non pas par les fonctions qu’il occupait, mais par sa simplicité, sa présence dans les champs et son attachement à sa culture ».