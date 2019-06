REBEUSS / Limogeage de la directrice de l’établissement pénitentiaire : Agnès Ndiogoye emportée par la publication des images de Khalifa Sall en prison.

Le quotidien Walfadjri a donné l’information. Agnès Ndiogoye n’est plus la patronne de la prison de Rebeuss. Elle a en effet été relevée de ses fonctions de directrice de l’établissement pénitentiaire.



Selon une source contactée par Dakaractu, ce limogeage n’est pas anodin. Il intervient après que des images de Khalifa Sall en « ndogou » en prison aient été publiées dans les réseaux sociaux et certains sites de la place.

Dans ces images, Khalifa Sall, habillé en Jellaba était entouré de la directrice de la prison Agnès Ndiogoye, du juge d’application des peines et du Colonel Daouda Diop, ancien directeur de l’administration pénitentiaire devenu Gouverneur militaire au palais.



La source de Dakaractu de nous révéler que la publication de ces images de Khalifa Sall en prison est une faute grave et une entorse à la loi. Du reste, les avocats de l’ancien maire de Dakar pouvaient prendre ces images pour s’attaquer à l’administration pénitentiaire, car il est formellement interdit par la loi sénégalaise de publier des images de détenu en prison.

Notre source de préciser que c’est la raison pour laquelle elle a été relevée de ses fonctions, et non pour les « ndogous », car dit-elle, « à Rebeuss, il y’a toujours eu des « ndogous » organisés en l’honneur des détenus pour couper le jeûne ».