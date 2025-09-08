RDC vs Sénégal/ Kalidou Koulibaly donne déjà le ton : « Ce sera une guerre »

À la veille du choc face à la République Démocratique du Congo, Kalidou Koulibaly, le capitaine du Sénégal, a affiché une détermination sans faille en conférence de presse ce lundi 8 septembre.



Alors que les deux sélections se battent pour une qualification en Coupe du monde, le capitaine des Lions décrit une équipe « prête à se mettre en ordre de bataille ». « Je pense que les trois derniers matchs de cette phase de groupes sont toutes des finales », a-t-il déclaré, reconnaissant la valeur d’un adversaire congolais animé par la même ambition.



« Nous avons un statut à protéger. Ce sera une grande bataille sur le terrain. En dehors, ce sera amical, mais sur le terrain, ce sera une guerre, et que le meilleur gagne. Nous sommes prêts ! », a lancé le défenseur central d’Al Hilal.



Le défenseur central, à aussi évoqué son duel personnel avec les attaquants Wissa et Bakambu. Le capitaine des lions a souligné l'importance d'une défense solide, pierre angulaire de la campagne sénégalaise jusqu'ici avec une série d’invincibilité de 23 matchs, la plus longue au monde actuellement. Le ton est donc donné pour un affrontement de tous les dangers.