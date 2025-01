RDC: Tshisekedi dénonce "l'inaction" de la communauté internationale, avertit d'un risque d'"escalade" régionale

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) a dénoncé mercredi soir "l'inaction" de la communauté internationale face à l'intensification du conflit dans l'est, mettant en garde contre un risque d'"escalade" régionale.



"Votre silence et votre inaction (...) constituent un affront" à la RDC, les violences engendrées par les offensives du groupe armé antigouvernemental M23 et des troupes rwandaises risquant de conduire "tout droit à une escalade" dans la région des Grands Lacs, a déclaré Félix Tshisekedi dans une adresse à la nation retransmise à la télévision.