Quinzaine de l’Europe : Le Sénégal et l’UE célèbrent plus de 63 ans de partenariat

Ce 9 mai 2023 marquera le 73ème anniversaire de la signature de la « Déclaration Schuman » qui constitue l'acte fondateur de l'Union européenne. C’est en effet, un projet de paix, d'intégration et de solidarité. Comme chaque année, pour marquer la fête de l'Europe, la délégation de l'Union européenne au Sénégal conduite cette année par l’ambassadeur Jean-Marc Pisani, organise la « Quinzaine de l'Europe », un programme d'activités variées pour mettre en avant l'UE au Sénégal et valoriser leur partenariat. Cette année, la quinzaine de l'Europe se tiendra du 25 avril au 9 mai, sur le thème : « Union européenne - Sénégal, un partenariat pour l'avenir ».

Un point de presse conjoint s'est tenu ce matin en présence du ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur et de la « Team Europe ».



Il s'agit de revisiter les partenariats entre l'Union Européenne et le Sénégal avec particulièrement la jeunesse, au cœur de leurs actions car elle est porteuse d'espoir et de changements positifs pour créer une société plus interconnectée mais aussi plus juste, plus équitable, plus solidaire et plus verte. Au Sénégal comme partout dans le monde, la Team Europe se mobilise pour soutenir les efforts menés par les autorités, la société civile et la jeunesse elle-même afin de répondre aux nombreux défis auxquels elle reste confrontée et multiplier les opportunités en terme d'accès à la formation, aux financements et à des emplois.



La « Team Europe » a rappelé au cours de ce point de presse conjoint, que ce partenariat vise aussi à stimuler des connections intelligentes, propres et sécurisées dans les domaines du numérique, de l'énergie et des transports, et de renforcer les systèmes de santé, d'éducation et de recherche, ainsi que dans l’environnement sûr et sain qui permettent à chacun d'envisager l'avenir du pays, du continent et de la planète de manière sereine.