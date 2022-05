Quinquennat USAID WASH-Fin : L’État et son partenaire tirent un bilan satisfaisant

Le gouvernement Américain, par l'intermédiaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID), depuis 2017, a mis en en place le projet Wash-Fin pour accompagner l’État du Sénégal et des services comme l’ONAS pour une assistance technique et des services permettant d’aider les municipalités à suivre et à mobiliser des ressources financières plus conséquentes pour améliorer la prestation de services d'eau, d'assainissement et d'hygiène (WASH).

Le projet est évalué à plus de deux milliards pour cinq ans. L’heure est au bilan. C’est pourquoi, les parties prenantes dudit projet ont organisé ce 11 mai 2022, un forum pédagogique consacré à la revue des performances du projet quinquennal USAID WASH-Fin et à l'évaluation des enseignements et des meilleures pratiques tirés de sa mise en œuvre.

Le bilan tiré est satisfaisant. C’est pourquoi, au-delà des recommandations, les deux parties, d'un commun accord, ont décidé de renouveler l'expérience pour le bien des populations car l’assainissement et l’accès universel à l’eau sont deux points primordiaux dans le cadre de vie mais aussi dans la vie de l’homme. Et Dakar constitue une bombe dans ces deux secteurs que l’État et ses partenaires ont bien compris…