Quelques témoignages sur Serigne Mbacké Madina, le digne héritier de Serigne Touba

1-Cheikh Mouhamadou Moustapha (1888-1945)« Si Serigne Touba était revenu sur terre, Serigne Mbacké n'aurait point besoin de changer la moindre once de son attitude ». (Sa posture, Son comportement) « Serigne Mbacké tire sa piété de là où nous tirons la nôtre ».3- Cheikh Mouhamadou Bachir (1895-1966) e« Serigne Mbacké n'a pas l'envergure d'un petit fils, mais plutôt celle d'un fils de Serigne Touba. »Lors de l'inhumation de Serigne Mbacké, il avait soutenu ce qui suit : « Serigne Mbacké n'a point d'égal dans ce monde ici-bas qu'il vient de quitter, également il n'a pas d'égal dans l'au-delà où il se rend ».« Serigne Mbacké est digne de me représenter là où ma présence est nécessaire et je me fais son représentant là où la sienne est nécessaire... »6- Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma (1913-1978) a7- Mame Thierno Ibra Faty (1862-1943) :8- Thierno Mountakha Tall : (1914-2007)9- Serigne Nguick Modou Absa Fall (1855-1940) a