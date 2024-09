Publication du « livre bilan » de Macky : Le SEN de l’APR recommande une large distribution de l’œuvre du 4e président sénégalais

Après le partage par la Coalition Benno Bokk Yaakaar du livre bilan des 12 ans du Président Macky Sall à la tête de l’État du Sénégal, le Secrétariat Exécutif National de l'Alliance Pour la République (SEN) rend hommage à son leader pour sa grande œuvre au bénéfice des Sénégalais et adresse ses chaleureuses félicitations à tous les responsables de BBY, de l'APR, à tous les responsables de partis et à toutes les Coalitions qui ont rehaussé de leur présence, ce moment dans la vie de BBY et de l'APR.



Le SEN exprime également sa profonde gratitude aux membres du comité de rédaction de l’ouvrage-bilan « Macky Sall : Macky Sall : 12 ans à la tête du Sénégal, pour ce travail accompli au nom de tous les compagnons de ce grand serviteur de la nation qui a eu à cœur, la transformation et l'émergence du Sénégal.

Selon le secrétariat exécutif national, « le livre apporte la preuve irréfutable de la transformation économique et sociale du Sénégal et la modernisation de ses institutions, à travers un cadrage budgétaire pertinent et porteur de croissance partagée, des réformes audacieuses, qui ont renforcé la crédibilité et la respectabilité du Sénégal, des infrastructures modernes, de connexion et de mobilité collective, socles d'un développement harmonieux, une politique de justice sociale ambitieuse, efficace, la définition d’un cap clair et stabilisé pour atteindre l’émergence avec une préoccupation d'équité territoriale et sociale. Le SEN de l’APR reconnaît que « c’est un bilan qui a mis le Sénégal en expansion économique, est adossé sur des réalisations qui ont mis les bases du véritable développement, de la croissance inclusive et durable. Mais s'appuie également sur des arguments irréfutables et des statistiques certifiées ». Il restera un legs utile aux populations qui sauront en exiger la consolidation des acquis et une source d'informations fiable sur les grands bonds accomplis par le Sénégal depuis le Yonou Yokute en passant par le PSE et Liggeyal Euleuk.



En conséquence, le SEN exhorte tous les militants et responsables du Parti à engager l'amplification et l'élargissement du partage du livre bilan, par des séances d'animation politique à tous les échelons du territoire national et de la Diaspora.